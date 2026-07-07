El presidente kazajo podrá presentarse a reelección en 2029, según la nueva Constitución

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Astaná, 7 jul (EFE).- El presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, tiene derecho a presentarse a la reelección en las próximas elecciones presidenciales, previstas para dentro de tres años, según las aclaraciones del Tribunal Constitucional del país acerca de la nueva Constitución nacional.

Fue el propio Tokáyev quien pidió al tribunal explicar algunas cláusulas de la Carta Magna aprobada en un referéndum en marzo pasado y que entró en vigor este 1 de julio.

«Según la interpretación del Tribunal Constitucional, el presidente Tokáyev tiene derecho a presentarse como candidato, lo que, sin embargo, no significa que lo hará. Pero tendrá esa posibilidad», escribió el politólogo Gaziz Abishev en su canal de Telegram.

Tokáyev, de 73 años, ocupa la presidencia kazaja desde marzo de 2019.

En noviembre de 2022, el mandatario del mayor país de Asia Central, quien llegó al poder tras 30 años de gobierno de su predecesor, Nursultán Nazarbáyev, se impuso en unas elecciones presidenciales anticipadas con más del 80 % de los apoyos de los ciudadanos. EFE

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