The Swiss voice in the world since 1935

El presidente kirguís devuelve al Legislativo una ley que despenalizaba la poligamia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 11 ago (EFE).- El presidente de Kirguistán, Sadir Zhapárov, devolvió hoy al Parlamento del país un proyecto de ley que despenalizaba la poligamia en esa antigua república soviética en Asia Central.

El presidente Zhapárov «devolvió al Parlamento con objeciones una ley que habría derogado el artículo 176 del Código Penal que sancionaba penalmente la poligamia», informó la oficina de prensa del mandatario kirguís.

La decisión del jefe del Estado, subraya el comunicado, se basó en las conclusiones del Defensor del Pueblo, la Fiscalía General, la Agencia Nacional de Asuntos Religiosos y Relaciones Interétnicas, la Academia Nacional de Ciencias, el Ministerio de Justicia y el Tribunal Constitucional de Kirguistán.

«La preservación de la responsabilidad penal por poligamia es coherente con las obligaciones internacionales de la República de Kirguistán», subraya la nota de prensa.

Además, añade que esta decisión demuestra el compromiso del Estado con la igualdad de género y el estado de derecho, protege a las mujeres y los niños de la desigualdad jurídica y social, y también ayuda a fortalecer la institución de la familia, consagrada en la Constitución y las leyes del país.

La ley devuelta hoy al Parlamento fue aprobada el pasado 25 de junio.

Actualmente, la poligamia, incluida la bigamia, se castiga con multas y trabajos correccionales.

Kirguistán, sin salida al mar, con una superficie de casi 200.000 kilómetros y un población estimada en casi 7 millones de habitantes, es un país de mayoría musulmana. EFE

mos/ad

