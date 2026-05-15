El presidente letón inicia consultas con los partidos tras la caída del Gobierno de Siliņa

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Riga, 15 may (EFE).- El presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, inició este viernes consultas con todos los partidos con representación en el Parlamento después de que el Gobierno de coalición tripartito perdiera la mayoría y la primera ministra, Evika Siliņa, dimitiera a raíz de la crisis ocasionada por el impacto de dos drones ucranianos desviados en una infraestructura energética.

El jefe de Estado se reunió en el Castillo de Riga con los responsables de las seis facciones representadas en el Saeima (Parlamento) un día después de que Siliņa anunciara su renuncia.

La primera ministra dimitió tras retirarle los socialdemócratas Progresistas (Pro), uno de los socios del Gobierno de coalición, su apoyo y de que la Alianza de los Verdes y los Agricultores (ZZS), el otro aliado, afirmara que el Ejecutivo había de facto caído a cinco meses de las elecciones legislativas en el país báltico el 3 de octubre.

La crisis de Gobierno se desató cuando dos drones ucranianos se desviaron, debido a las medidas de guerra electrónica rusa, según aseguró el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, y penetraron en el espacio aéreo letón, donde provocaron una explosión al impactar en un depósito de petróleo vacío en Rezekne, a 60 kilómetros de la frontera con Rusia.

Siliņa responsabilizó al hasta entonces ministro de Defensa, el socialdemócrata Andris Sprūds, del fracaso a la hora de interceptar los drones y forzó su dimisión, mientras que Pro denunció que la primera ministra no les había informado de su intención de destituirle y de politizar una cuestión militar, desacreditando con ello a las Fuerzas Armadas.

La primera ministra centrista-liberal designó al coronel Raivis Melnis como sustituto de Sprūds, pero Pro se negó a darle su apoyo y afirmó que debía haber un nuevo Gobierno en Letonia.

Tras las consultas este viernes, Rinkēvičs señaló que, «aunque faltan solo unos meses para las elecciones parlamentarias, todavía es posible formar un gobierno con apoyo en el Saeima».

En su opinión, el nuevo gobierno tendrá que encontrar soluciones a una serie de «cuestiones problemáticas, como la implementación de la defensa aérea y la defensa civil, la prestación de una atención sanitaria de calidad, el fortalecimiento de la demografía y la gestión de las empresas de transporte».

El presidente continuará las reuniones con todas las facciones este sábado, pero los partidos ya están barajando diferentes opciones, desde una coalición amplia a un Gobierno en minoría. EFE

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