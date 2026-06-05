El presidente libanés acusa a Irán de usar su país «como moneda de cambio»

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Washington, 5 jun (EFE).- El presidente de Líbano, Joseph Aoun, acusó en una entrevista emitida este viernes al Gobierno de Irán de usar su país «como moneda de cambio» en sus negociaciones con EE.UU. y aseguró que Israel y la milicia chií libanesa Hizbulá no tienen más remedio que sentarse a negociar una salida al conflicto porque nunca lograrán los objetivos que persiguen.

«No les corresponde interferir en nuestro país», dijo Aoun sobre el Gobierno de los ayatolás en una entrevista concedida a la periodista Christiane Amanpour de la cadena CNN.

«Están matando a nuestra gente y destruyendo nuestros hogares; están utilizando al Líbano como moneda de cambio en sus negociaciones con Estados Unidos. Es inaceptable», afirmó el político maronita.

Irán ha vuelto a insistir en los últimos días en que los ataques israelíes contra Hizbulá violan el alto el fuego y ponen en riesgo las conversaciones indirectas con Washington.

«Hizbulá también debe comprender que no hay otro camino más que sentarse a hablar; no existe otra forma de resolver este problema y salvar lo que queda (del país) que no sea a través de la negociación y la diplomacia», añadió.

Aoun pidió cierta paciencia y recordó que no es tarea fácil solventar el conflicto entre la milicia chií e Israel.

«¿Puede imaginar —o ha visto alguna vez— un conflicto de 40 o 50 años que se resuelva en un solo día o de la noche a la mañana?», apuntó.

«Debemos luchar para salvar lo que queda del país. Y, una vez más, permítame repetir que pueden arrasar el país entero, destruirlo e invadirlo, pero jamás lograrán su objetivo. Por otro lado, Hizbulá puede arrastrar al país a una guerra prolongada, pero tampoco logrará su objetivo. Así que ya es hora de que ambas partes se sienten a dialogar», concluyó el presidente libanés.

Pese a las nuevas rondas de conversaciones entre Israel y Líbano celebradas esta semana en Washington para lograr un cese de hostilidades, los ataques israelíes sobre posiciones de Hizbulá en territorio del país árabe persisten.

En las últimas horas una persona ha muerto y al menos 14 han resultado heridas en el sur de Líbano tras otra jornada de fuego cruzado entre el ejército hebreo y la milicia chií. EFE

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