El presidente libanés afirma que es «necesario negociar» con Israel, país con el que continúa en guerra

El presidente libanés Joseph Aoun dijo este lunes que es «necesario negociar con Israel» para resolver los problemas entre ambos países, que siguen técnicamente en estado de guerra.

En octubre de 2023, el movimiento islamista libanés Hezbolá, respaldado por Irán, comenzó a lanzar cohetes contra Israel en apoyo al grupo palestino Hamás en la guerra de Gaza.

Tras meses de hostilidades, el conflicto se intensificó hasta convertirse en una guerra total en septiembre de 2024, que concluyó con un acuerdo de alto el fuego dos meses después.

Sin embargo, Israel sigue bombardeando con frecuencia objetivos del Hezbolá en Líbano y, según Naciones Unidas, más de 100 civiles han muerto desde la tregua.

«El Estado libanés ya ha negociado con Israel bajo el patrocinio de Estados Unidos y la ONU, lo cual condujo a la demarcación de la frontera marítima (…) ¿Qué impide que eso vuelva a ocurrir para resolver los problemas pendientes?», declaró Aoun en un comunicado.

«Hoy en día, el ambiente general es de compromiso, y es necesario negociar», añadió, precisando que «la forma de esta negociación se determinará a su debido tiempo».

En la actualidad, no existen vínculos formales entre Israel y el Líbano.

La declaración del líder libanés se da luego de que entrara en vigor el viernes el alto el fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, negociado por Estados Unidos tras dos años de guerra.

«No podemos quedarnos al margen de la trayectoria actual de la región, que es la de la resolución de la crisis», afirmó Aoun, y manifestó que «ya no es posible tolerar más guerra, destrucción, asesinatos y desplazamientos».

Bajo la presión de Estados Unidos e Israel, el gobierno libanés está tratando de desarmar a Hezbolá y el ejército elaboró un plan para hacerlo, comenzando por el sur del país.

Aunque debilitado, el movimiento islamista –que dominaba la vida política en el Líbano antes de la guerra con Israel– rechazó a finales de septiembre entregar las armas.

