El presidente libanés celebra el alto el fuego y llama a negociar «acuerdos duraderos»

3 minutos

Beirut, 17 abr (EFE).- El presidente de Líbano, Joseph Aoun, se dirigió este viernes a los libaneses para celebrar el alto el fuego alcanzado como «fruto de los sacrificios» de todo el pueblo y anunció estar en una nueva etapa centrada en negociaciones para lograr «acuerdos duraderos» que garanticen la soberanía y la unidad del país.

«El alto el fuego que se ha logrado es el resultado de los esfuerzos de todos. Es fruto de los sacrificios que habéis hecho. Ha despertado la conciencia del mundo», afirmó Aoun en su discurso, destacando el papel de quienes resistieron en las aldeas de la línea de fuego y de aquellos que acogieron a desplazados.

El mandatario reconoció los ataques y calumnias sufridos desde que el Ejército de Israel comenzara una ofensiva contra el sur del Líbano el pasado 2 de marzo, pero subrayó que su Gobierno no se echó atrás: «Hemos soportado acusaciones, insultos, calumnias y engaños. Y no nos echamos atrás. Hasta que quedó claro que teníamos razón», dijo.

Aoun enfatizó que las próximas negociaciones no suponen «ni debilidad, ni retroceso, ni concesión», sino que nacen «de la fuerza de nuestra fe en nuestros derechos» y del «rechazo a morir por nada».

Todo ello se dirige hacia un objetivo claro: «poner fin a la agresión israelí, la retirada israelí, imponer la autoridad del Estado en todo su territorio, el regreso de los prisioneros y los desplazados a sus casas».

«Mi misión es única, clara y concreta: salvar a este país y a su pueblo. Eso es lo que voy a hacer», aseveró con «convicción nacional, humanitaria y una fe absoluta», convencido de que cuenta con el respaldo de los libaneses «en vuestros corazones y mentes».

«No permitiré que un solo libanés más muera por intereses ajenos», afirmó tras conocer que el balance de muertos por los ataques lanzados por el Ejército de Israel contra el Líbano en las últimas seis semanas hasta la entrada en vigor del alto el fuego asciende a 2.294 y el de heridos a 7.544.

El presidente concluyó que «la fuerza de esta patria reside, ante todo, en la conciencia de su pueblo» y en su unidad, basada en «un solo Estado, una sola Constitución, una sola ley y una sola fuerza armada».

Aoun ofreció este discurso horas después de afirmar que las negociaciones directas con Israel son «delicadas y cruciales» para lograr «consolidar el alto el fuego y garantizar la retirada de las fuerzas israelíes».

En esta misma jornada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington ha prohibido a Israel bombardear el Líbano como parte del alto el fuego de 10 días anunciado el jueves y al que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, accedió tras hablar con el mandatario estadounidense, aunque advirtió que su campaña contra Hizbulá no ha concluido. EFE

ag-se-rsm/ajs