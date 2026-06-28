El presidente libanés considera ataques de Irán en el Golfo como un «sabotaje» a la paz

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El Cairo, 28 jun (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, consideró los nuevos ataques lanzados este domingo por Irán contra Kuwait y Baréin como un «sabotaje» a los intentos para lograr la paz, algo que su país también necesita en el contexto de la invasión israelí del territorio liibanés.

En su cuenta oficial de X, el jefe del Estado dijo que «los ataques se enmarcan en el sabotaje de todos los esfuerzos e iniciativas regionales e internacionales destinados a detener la guerra y contener las tensiones».

Según Aoun, eso «exige una acción urgente por parte de los patrocinadores del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán y la comunidad internacional para poner fin a estos ataques y evitar una mayor escalada en la región».

Estas acciones, las cuales Aoun condenó, los tildó de «actos de escalada que constituyen una flagrante violación de la soberanía estatal», así como una amenaza para Oriente Medio.

Igualmente, hizo un llamamiento para el «diálogo y la vía diplomática como único camino para resolver las disputas y preservar la seguridad regional».

Baréin y Kuwait afirmaron este domingo que han interceptado nuevos misiles y drones lanzados por Irán esta madrugada contra su territorio, tras los nuevos ataques de Estados Unidos del sábado contra el país persa, por lo que el Gobierno bareiní pidió una «acción internacional» para frenar «las agresiones iraníes».

Esos nuevos lanzamientos iraníes se producen tras los bombardeos de EE.UU este sábado contra múltiples objetivos militares en Irán en respuesta al ataque de un dron atribuido a Teherán contra un petrolero que navegaba por el estrecho de Ormuz.

El Comando Central de EE.UU (Centcom) aseguró que los bombardeos del sábado se produjeron después de los ataques estadounidenses del viernes en respuesta a una acción iraní previa contra el buque M/V Ever Lovely.

Por su parte, Irán acusó de nuevo este domingo a EE.UU de volver a violar el memorando de entendimiento firmado entre ambos países y reafirmó su determinación de responder militarmente a cualquier agresión.EFE

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