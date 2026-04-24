El presidente libanés destaca el impacto económico y humanitario de los ataques a su país

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Nicosia, 24 abr (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, explicó este viernes a los líderes europeos el gran impacto económico y humanitario de los ataques israelíes a su país y subrayó la importancia de la estabilidad del Líbano para toda la región.

Aoun, que participó hoy en una cumbre informal de la UE en Chipre, agradeció al término de la reunión en una rueda de prensa el apoyo de los líderes europeos y explicó que la reunión de hoy fue una oportunidad para abordar los retos que plantean los «dramáticos acontecimientos en la región», así como para «impulsar la estabilidad».

El presidente libanés indicó que hoy tuvo ocasión de explicar la realidad del Líbano y la situación que se vive con una guerra «que llega cuando el país aún no se ha recuperado de las pasadas guerras y problemas», y que está teniendo un importante impacto desde el punto de visto socioeconómico y humanitario, con un enorme número de desplazados y daños en infraestructuras y sectores vitales.

En paralelo, indicó que lo ocurrido no debe considerarse desde la perspectiva del conflicto sino de las oportunidades de la región, que «tiene un alto potencial para la integración económica y la interconexión en materia de servicios y comercio», pero que ese potencial no se puede garantizar en tiempos de inestabilidad.

«Lo que sucede en Líbano no se limita a sus fronteras, sino que repercute en la región y sus socios», indicó.

Añadió que han «confirmado la importancia de pasar de una gestión de crisis a una recuperación, no solo a nivel de seguridad, sino también de inversiones, y conectividad», dijo.

«Esperamos fomentar este diálogo y consolidar la cooperación en el futuro al servicio de nuestros intereses mutuos y los de nuestras poblaciones», concluyó.

La participación del presidente libanés en la cumbre europea tuvo lugar pocas horas después de la extensión de tres semanas de la tregua entre Líbano e Israel anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al terminar las negociaciones mantenidas en la Casa Blanca entre diplomáticos libaneses e israelíes.

Este mismo viernes las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron un ataque contra un lanzacohetes que dijeron que había disparado varias veces desde Líbano contra territorio israelí.

Durante las negociaciones en Washington, el grupo chií libanés Hizbulá (aliado de Irán) lanzó varios ataques contra el norte de Israel que el Ejército interceptó.

Hizbulá, a pesar de ser el responsable de los ataques que se lanzan desde el Líbano contra Israel, no participó en las conversaciones de paz. EFE

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