El presidente libanés exige la retirada total de Israel y el «fin de la tutela extranjera»

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Beirut, 23 jun (EFE).- El presidente del Líbano, Joseph Aoun, afirmó este martes que su país no aceptará «nada menos» que la retirada total de Israel del sur libanés y el fin de toda tutela extranjera, en una referencia implícita a la influencia de Irán a través de Hizbulá.

«Hoy afirmamos que no aceptaremos nada menos que el fin de la ocupación israelí del sur del Líbano y el fin de la tutela extranjera, porque nuestra única opción es nuestra soberanía nacional y nuestra única apuesta es el Estado libanés», señaló al defender la vía negociadora como único camino para restaurar la plena soberanía nacional.

Sus declaraciones se produjeron tras una reunión con el comandante del Ejército libanés, general Rudolph Haykal, y miembros del equipo asesor que acompaña las negociaciones entre el Líbano, Estados Unidos e Israel en Washington.

El encuentro tuvo como objetivo seguir las deliberaciones de la quinta ronda de conversaciones entre la delegación diplomática y militar libanesa y las partes implicadas en el proceso.

«Los acontecimientos de los últimos días han demostrado la pertinencia de nuestra decisión de ir a negociaciones, ya que es la única vía adoptada a nivel mundial para alcanzar los objetivos nacionales y restablecer todos los derechos», agregó el mandatario.

Aoun expresó su confianza en que la nueva ronda de conversaciones, iniciada este lunes y prevista para prolongarse durante los próximos dos días, pueda resultar decisiva para alcanzar los objetivos planteados por Beirut.

Según el presidente, esos objetivos pasan por «la restauración de la plena soberanía del Líbano sobre cada palmo de tierra» y por la extensión de la autoridad del Estado a todo el territorio nacional.

Aoun defendió, además, que solo las instituciones estatales pueden garantizar la protección de todos los ciudadanos, preservar las libertades y asegurar la estabilidad del país.

El presidente sostuvo que esta visión responde tanto a las lecciones de la historia reciente libanesa como a la voluntad popular, y reiteró su compromiso de trabajar por un Estado soberano que represente a todos los libaneses.

Las negociaciones auspiciadas por EE.UU. tienen como objetivo alcanzar la paz entre el Líbano e Israel y se enmarcan en las conversaciones que Washington y Teherán comenzaron tras la firma del memorando de entendimiento el pasado miércoles para poner fin al conflicto que estalló en febrero. EFE

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