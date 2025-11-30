El presidente libanés lanza un mensaje de pluralismo y unidad ante el papa

1 minuto

Beirut, 30 nov (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, lanzó este domingo un mensaje de pluralismo y unidad tras recibir al papa León XIV en el Palacio Presidencial a las afueras de Beirut, donde destacó que en el Líbano tanto cristianos como musulmanes gozan de los mismos derechos bajo una coexistencia «igualitaria».

«Este es el Líbano que hoy da la bienvenida a su santidad (…) Un país único en su régimen, donde cristianos y musulmanes son diferentes en las creencias pero iguales en derechos, bajo una Constitución basada en la igualdad entre ellos», defendió el jefe de Estado durante su discurso.

«Por tanto, es un deber humano fundamental preservar el Líbano, pues si fracasa este modelo de existencia igualitaria y libre entre personas de diferente fe, este no podrá replicarse en ningún otro lugar», agregó. EFE

