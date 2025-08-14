El presidente lituano presenta a exsindicalista Ruginienė como próxima primera ministra

Riga, 14 aug (EFE).- El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, presentó formalmente este jueves la candidatura de la socialdemócrata (LSDP) Inga Ruginienė, una política que ha destacado como dirigente sindical, como primera ministra para su aprobación por el Parlamento nacional o Seimas.

Nauseda anunció en la página web oficial de la presidencia lituana que «de conformidad con el artículo 84, apartado 8, de la Constitución», firmó un decreto «para someter a la consideración del Seimas la candidatura de Inga Ruginienė al cargo de primera ministra de la República de Lituania».

Los medios lituanos citaron las predicciones de Juozas Olekas, vicepresidente primero del Parlamento, al apuntar que se espera que la Junta del Seimas decida el próximo lunes cuándo convocar una sesión extraordinaria de los parlamentarios para votar el nombramiento.

Una vez confirmada por el Parlamento como primera ministra, Ruginienė tendrá hasta quince días para presentar un Gobierno y un programa aprobado por el presidente.

Dicho programa de Gobierno también debe ser aprobado por el Seimas.

Hasta la dimisión del ex primer ministro Gintautas Paluckas, Lituania tenía una coalición tripartita formada por el LSDP, la Unión de Demócratas por Lituania, de centroizquierda, y el partido populista Nemuno Aušra (Amanecer del Nemunas).

Los analistas políticos lituanos afirman que algunos políticos podrían intentar reorganizar la coalición para excluir a los populistas y encontrar un tercer socio, de modo que el LSDP y la Unión de Demócratas no tengan que gobernar con una mayoría muy ajustada en el Seimas.

A sus 44 años, Ruginienė es una recién llegada a la política que ha destacado como activista sindical desde hace mucho tiempo.

Si es aprobada por el Seimas, se convertiría en la decimonovena primera ministra de Lituania y la tercera mujer en ocupar ese cargo.

Antes de ser elegida diputada y convertirse en ministra de Seguridad Social y Trabajo en el efímero Gobierno de Paluckas, primer ministro desde el pasado 12 de diciembre de 2024 hasta el 4 de agosto, fue presidenta de la Confederación Sindical Lituana. EFE

