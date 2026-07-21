El presidente luso critica al Gobierno de derecha por la polémica sobre los exámenes

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Lisboa, 21 jul (EFE).- El presidente de Portugal, el socialista António José Seguro, advirtió este martes de que «cuando surgen fallas o retrasos, es esencial que se reconozcan, se expliquen y se resuelvan con la mayor rapidez y prudencia», en referencia a la polémica que existe en el país por la corrección de los exámenes nacionales de enseñanza secundaria, que sirven, entre otros, como pruebas de acceso a la universidad.

En un comunicado difundido tras su reunión semanal con el primer ministro, el conservador Luís Montenegro, el presidente portugués afirmó que «los acontecimientos ocurridos en las últimas semanas en el proceso de realización y calificación de los exámenes nacionales han generado una comprensible preocupación y ansiedad entre miles de estudiantes, familias y maestros».

La polémica estalló cuando a mediados de julio surgieron problemas con el nuevo sistema informático de digitalización y corrección de los exámenes nacionales, ya que hubo alumnos sin nota y retrasos en su publicación.

En tanto, profesores y sindicatos denunciaron retrasos en la distribución de las respuestas, problemas para acceder a la plataforma y periodos en los que el sistema estuvo en mantenimiento, lo que impedía continuar las correcciones.

Las pruebas afectadas corresponden a los exámenes que realizan principalmente los estudiantes de 11.º y 12.º curso, los dos últimos años de la enseñanza secundaria. Aunque no son exámenes universitarios, sus notas pueden servir para concluir asignaturas, mejorar la calificación final y solicitar el ingreso en la enseñanza superior. El proceso de 2026 comprende alrededor de 300.000 exámenes.

El presidente de la República, que hoy se pronunció por primera vez sobre un problema que el Ejecutivo arrastra desde hace semanas, recalcó que «el Estado tiene el deber de garantizar que los procedimientos se desarrollen con rigor, previsibilidad y confianza».

Además, Seguro agregó que es fundamental «la salvaguarda obligatoria del principio de igualdad entre todos los estudiantes, y la normalidad y previsibilidad de todo el sistema, especialmente en lo que respecta al proceso de admisión a la educación superior».

El jefe del Estado consideró «importante extraer las lecciones pertinentes de esta situación», entre ellas que los procesos de innovación tecnológica vayan acompañados de mecanismos de prevención y respuesta capaces de evitar que «se repitan dificultades».

Los problemas con el nuevo sistema de corrección han llevado al Gobierno a modificar las fechas, de manera que la clasificación de la primera fase, que debía concluir el 10 de julio, se prolongó hasta el 14, mientras que la publicación de las calificaciones pasó del 14 al 17 de julio.

La segunda fase fue trasladada del 16 al 20 de julio, y terminará el día 24, en vez del 22.

La polémica ha generado fuertes críticas por parte de los partidos de la oposición, desde los comunistas a la ultraderecha de Chega, que han exigido que el Gobierno aclare la situación y han llegado a pedir la dimisión del ministro de Educación, Fernando Alexandre. EFE

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