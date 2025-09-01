El presidente Mahama de Ghana destituye a la jefa del Poder Judicial del país

2 minutos

Nairobi, 1 sep (EFE).- El presidente de Ghana, John Dramani Mahama, destituyó con efecto inmediato a la jefa del Poder Judicial del país, Gertrude Araba Esaaba Sackey Torkonoo, por “conducta indebida”, según informó este lunes el Ejecutivo en un comunicado.

“Tras examinar la petición y las pruebas, el comité concluyó que se habían establecido las causales de la conducta indebida previstas en el artículo 146 (1) y recomendó su destitución”, indicó el documento.

Mahama adoptó la medida tras la recomendación de un comité que se basó en una de las tres peticiones presentadas contra Torkonoo, la tercera presidenta del Tribunal Supremo de Ghana, que estaba suspendida de sus funciones a principios de este año.

“El presidente está obligado a actuar conforme a la recomendación del comité”, indicó la nota oficial firmada por el portavoz presidencial y ministro de Comunicaciones, Felix Kwakye Ofosu.

Torkornoo rechazó las acusaciones de mala conducta, alegando que son infundadas y tienen motivaciones políticas, según medios locales.

La jueza fue nominada para dirigir el Poder Judicial ghanés por el antecesor de Mahama, Nana Akufo-Addo (2017-2025), y ejerció ese cargo desde junio de 2023, siendo la tercera mujer en esas funciones.

A principios de enero pasado, antes de que Mahama tomara posesión del cargo tras ganar las elecciones del 7 de diciembre, Akufo-Addo desestimó otra petición por presunta incompetencia y mala conducta contra la jueza, al considerar que faltaban pruebas y tenía deficiencias procedimentales.

En abril pasado, Mahama «determinó que se ha establecido un caso ‘prima facie’ con respecto a tres peticiones contra la presidenta del Tribunal Supremo” y creó un comité de investigación formado por cinco miembros, incluyendo dos jueces del Tribunal, una militar de alto rango de las Fuerzas Armadas ghanesas, un ex auditor general del país y un profesor universitario. EFE

aam/ad