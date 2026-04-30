El presidente malgache habla con Macron tras acusación de desestabilización contra Francia

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Nairobi, 30 abr (EFE).- El presidente de Madagascar, coronel Michael Randrianirina, habló por teléfono con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, y ambos líderes abordaron las recientes acusaciones de las autoridades malgaches de acciones de «desestabilización» contra un diplomático y un exmilitar franceses en el país insular.

«Estos intercambios permitieron a ambos jefes de Estado abordar los hechos -calificados de acto aislado- que han llevado a la convocatoria de los jefes de las misiones diplomáticas de ambos países por los ministerios de Asuntos Exteriores», informó a última hora del miércoles en un comunicado la Presidencia malgache.

Randrianirina «recordó que las decisiones adoptadas por Madagascar se inscriben en el ejercicio normal de la soberanía del Estado y se ajustan al respeto de los principios que rigen las relaciones diplomáticas».

«Fue una oportunidad para reafirmar la voluntad de ambos Estados de realizar los esfuerzos necesarios para que este episodio no afecte a la dinámica de cooperación», indicó el texto, al destacar que «apostarán por la confianza mutua para construir una asociación duradera».

La llamada se produjo en un contexto de fricciones diplomáticas, tras la convocatoria del embajador francés en la capital malgache, Antananarivo, Arnaud Guillois, para informarle sobre la declaración de ‘persona non grata’ de un diplomático francés, del que no se detalló el nombre o el cargo.

El afectado fue acusado de participar en «actos de desestabilización» junto con otros ciudadanos malgaches y extranjeros, después de una investigación realizada por las «autoridades competentes», informó el martes el Ejecutivo de la isla.

Ese mismo día, la Fiscalía de la isla informó sobre la detención en la prisión de máxima seguridad de Tsiafahy, cerca de Antananarivo, de un exmilitar francés llamado Guy Baret, arrestado el pasado día 16 junto con el coronel y médico militar malgache Patrick Rakotomamonjy.

Rakotomamonjy fue detenido por su presunta implicación en un plan para asesinar a Randrianirina, aunque las autoridades no han relacionado ese hecho con el incidente diplomático.

Según el fiscal, están acusados de difundir información falsa para alterar el orden público, conspirar para «destruir bienes públicos», encubrir a personas buscadas por la Justicia y asociación criminal.

Ambos habrían planeado acciones previstas inicialmente para el 18 de abril, como cortes de electricidad, interrupciones del tráfico o intentar convencer para rebelarse a las fuerzas de seguridad y a los jóvenes.

Respuesta de Francia

El Ministerio galo de Exteriores protestó por las acciones de su excolonia con la convocatoria del encargado de negocios de la Embajada de Madagascar en París, para indicarle que Francia rechaza «categóricamente cualquier acusación de desestabilización», según un comunicado difundido este miércoles.

París había negado anteriormente también y tildado de «mentirosos» los rumores que habían circulado en redes sociales sobre la llegada a la isla de mercenarios franceses.

Desde que llegó al poder con el golpe de Estado de octubre de 2025, después de unas protestas masivas impulsadas por la juventud, Randrianirina ha estrechado lazos con Rusia, país que visitó en febrero para reunirse con su homólogo, Vladímir Putin.

Unos días después de su visita al Kremlin, Randrianirina también viajó a París para reunirse con Macron, y ambos acordaron fortalecer su relación política, apoyar a la población y al desarrollo económico de Madagascar y continuar su cooperación en materia de seguridad y defensa, respetando mutuamente su soberanía. EFE

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