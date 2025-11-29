El presidente mongol viajará al Vaticano en la primera visita de Estado en 14 años

Pekín, 29 nov (EFE).- El presidente de Mongolia, Ukhnaa Khurelsukh, realizará el próximo 4 de diciembre una visita de Estado al Vaticano invitado por el papa León XIV, informó la Oficina Presidencial del país asiático.

Será la primera visita de un jefe de Estado mongol a la Santa Sede en catorce años y llega en un momento de creciente acercamiento bilateral tras el histórico viaje del papa Francisco a Mongolia en 2023.

Durante su estancia, Khurelsukh mantendrá una reunión oficial con el pontífice y será recibido también por el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, en una audiencia de cortesía.

El programa no incluye más actividades públicas, según la comunicación oficial difundido este viernes por la agencia Montsame.

Las relaciones diplomáticas entre Mongolia y la Santa Sede se establecieron en 1992, tras el fin del régimen comunista y la transición democrática del país asiático.

Desde entonces, ambos Estados han desarrollado una cooperación progresiva en ámbitos como la educación, la asistencia sanitaria y los programas humanitarios.

El viaje de Francisco a Ulán Bator hace dos años, el primero de un pontífice al país, supuso un impulso significativo a la relación, así como un reconocimiento a la pequeña comunidad católica local, que cuenta con unas 1.400 personas repartidas en nueve parroquias.

Durante aquella visita, el papa destacó el valor del diálogo con las tradiciones religiosas mongolas y elogió la contribución social de los misioneros presentes desde la década de 1990.

Los vínculos históricos entre Mongolia y el Vaticano se remontan al siglo XIII, cuando el papa Inocencio IV intercambió correspondencia con el Gran Kan Guyug en 1245 y 1246, documentos considerados hoy fuentes clave del primer contacto diplomático entre ambas partes. EFE

