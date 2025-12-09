El presidente nigeriano confirma la liberación de 100 alumnos secuestrados de una escuela

Lagos, 9 dic (EFE).- El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, confirmó la liberación de cien estudiantes secuestrados el pasado mes en la Escuela Católica de Primaria y Secundaria St. Mary’s, en el estado de Níger (centro-oeste).

«He recibido información sobre el regreso sano y salvo de cien estudiantes de la escuela católica del estado de Níger», afirmó el presidente en un comunicado emitido a última hora del lunes por su portavoz, Bayo Onanuga.

Tinubu felicitó a las agencias de seguridad por «su firme labor para garantizar el regreso sano y salvo de los estudiantes a sus familias desde el lamentable incidente del 21 de noviembre».

«Mi directiva a nuestras fuerzas de seguridad sigue siendo que todos los estudiantes y demás nigerianos secuestrados en todo el país deben ser rescatados y devueltos a casa sanos y salvos. Debemos dar cuenta de todas las víctimas», subrayó el mandatario.

Tinubu urgió a las fuerzas del orden a «prevenir futuros secuestros».

«Nuestros niños -añadió- ya no deben ser presa fácil de terroristas despiadados que intentan interrumpir su educación y someterlos a ellos y a sus padres a un trauma indescriptible».

La Asociación Cristiana de Nigeria (CAN, en inglés) ya confirmó a EFE este lunes la liberación de los cien alumnos del centro católico.

De los 303 estudiantes y doce miembros del personal docente raptados por individuos armados, unos 50 lograron escapar por sus propios medios entre el 21 y 22 de noviembre.

Aún permanecen en cautiverio 153 menores y todo el personal docente.

Tras el secuestro masivo, el Gobierno de Nigeria ordenó el cierre temporal de 41 escuelas en los estados de Níger, Kebbi (noroeste), Plateau y Benue, en la región central del territorio, que son los principales focos de raptos y ataques armados.

Según un informe de Unicef publicado en abril de 2024, sólo el 37 % de los colegios de diez estados de Nigeria afectados por conflictos cuenta con sistemas de alerta temprana ante amenazas.

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de «terroristas».

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram desde 2009 en el noreste del país y, a partir de 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés).

En 2014, Boko Haram secuestró a 276 niñas en una escuela de la aldea de Chibok, en el noreste de Nigeria, unos hechos que causaron conmoción dentro y fuera del país.

Aunque muchas escaparon de sus captores, al menos 91 -según la ONU- siguen sin regresar a sus casas. EFE

