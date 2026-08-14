El presidente Noboa nombra a un empresario como nuevo embajador de Ecuador en EE.UU.

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Quito, 14 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, nombró este viernes al empresario Luis Bakker Villacreses como nuevo embajador del país ante Estados Unidos, según un decreto ejecutivo firmado por el mandatario.

Bakker Villacreses, que ha estado vinculado a la empresa de alimentos Pronaca, ocupará el cargo de «embajador extraordinario y plenipotenciario» de Ecuador en Estados Unidos.

El decreto señala que la Embajada del país norteamericano en Ecuador confirmó el pasado martes la aceptación y el beneplácito para la designación de Bakker Villacreses.

Noboa había dado por terminadas el pasado 22 de abril las funciones de Pablo Agustín Zambrano Albuja, quien hasta entonces se desempeñaba como embajador en Estados Unidos.

El mandatario encargó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana la ejecución del decreto, que entró en vigencia desde su suscripción este viernes.

El nombramiento se da en un momento de estrechamiento de las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos, especialmente en materia de seguridad y comercio.

Ambos países firmaron en marzo un Acuerdo de Comercio Recíproco y han reforzado durante este año la cooperación en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales, uno de los principales desafíos que afronta Ecuador desde los últimos años. EFE

af/gad