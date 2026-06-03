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El presidente palestino condena de forma «enérgica» los ataques iraníes contra Kuwait

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Jerusalén, 3 jun (EFE).- El presidente palestino, Mahmud Abás, expresó este miércoles su «enérgica condena» contra los ataques iraníes perpetrados anoche en Kuwait, que causaron un muerto y buscaban dañar objetivos estadounidenses.

La Presidencia palestina expresó su «repudio» a los ataques iraníes y su rechazo a toda agresión que «atente contra la soberanía, la seguridad y la estabilidad» de los Estados árabes.

En un comunicado, el Ministerio Exteriores iraní responsabilizó de estos ataques a los gobernantes de Kuwait y Baréin, a los que acusó de permitir el uso de su territorio para lanzar ataques contra el país persa.

Irán y Estados Unidos volvieron a intercambiar golpes anoche, con ataques de Washington contra una torre de comunicaciones en la isla iraní de Qeshm y un petrolero del país persa, mientras que Teherán lanzó misiles contra objetivos estadounidenses en Kuwait y Baréin.

El Ministerio de Exteriores de Kuwait informó que en los ataques iraníes murió una persona y varias resultaron heridas, y además provocaron «importantes daños» en el aeropuerto internacional.

Baréin, otro aliado árabe de EE.UU. en el Golfo, anunció por su parte este miércoles que sus defensas antiáereas interceptaron tres misiles y varios drones lanzados por la república islámica contra el país árabe del golfo Pérsico. EFE

pms/cg

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