El presidente palestino felicita al «amigo pueblo español» por su victoria en el Mundial

Compartir

1 minuto

Jerusalén, 20 jul (EFE).- El presidente palestino, Mahmud Abás, felicitó este lunes al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y al rey, Felipe VI, por la victoria de España en el Mundial de Fútbol 2026, según un comunicado recogido por la agencia oficialista de noticias palestina, Wafa.

«Con motivo de la histórica victoria de la selección española en la Copa Mundial de la FIFA 2026, nos complace extender nuestras más sinceras felicitaciones a Su Majestad el Rey, al Presidente de la Federación Española de Fútbol, ​​a los miembros del cuerpo técnico y administrativo, a los jugadores de la Selección nacional y al amigo pueblo español», recoge el comunicado de Abás.

«Nuestras más sinceras felicitaciones y bendiciones fraternas por este gran logro deportivo mundial», concluye.

Abás recalcó la perseverancia de La Roja y su dirección, y expresó su deseo de que España continúe cosechando éxitos y logros «en todos los ámbitos».

«Su Excelencia también envió un telegrama de felicitación al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, felicitándolo con motivo de la misma ocasión», informó Wafa.

España se alzó con la Copa del Mundo tras vencer por 1-0 a Argentina en Nueva York, después de que en los últimos días el apoyo de israelíes y palestinos a la Albiceleste y a La Roja, respectivamente, se hiciera visible tanto entre la población como por declaraciones de sus autoridades. EFE

pbj/pcc