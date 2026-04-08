El presidente palestino pide que el alto el fuego incluya Gaza, Cisjordania y el Líbano

2 minutos

Jerusalén, 8 abr (EFE).- El presidente palestino, Mahmud Abás, pidió este miércoles que el alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Estados Unidos e Irán incluya también a los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, así como al Líbano.

En un comunicado difundido por la agencia oficial palestina Wafa, la Presidencia considera el alto el fuego un «paso positivo e importante hacia el logro de la estabilidad».

Abás reclamó en la nota que la tregua abarque a los territorios palestinos, que son «objeto de constantes ataques por parte de colonos y fuerzas de ocupación (Israel)», así como «el cese de la agresión contra el hermano Líbano», donde Israel mantiene su ofensiva por aire y tierra.

«Consideramos este un paso importante para fortalecer la soberanía, la seguridad y la estabilidad de todos los países de la región», añadió.

Y agradeció los esfuerzos realizados por Pakistán para un alto el fuego, subrayando la importancia de «redoblar los esfuerzos para lograr el fin definitivo del estado de guerra en la región».

Durante la guerra se ha producido una dura ola de violencia a manos de colonos israelíes en Cisjordania, que han matado a siete palestinos desde su inicio el 28 de febrero, según el recuento de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Los muertos en Cisjordania ascienden al menos a 23, si se tienen en cuenta los ataques del Ejército y la Policía de Israel en este territorio palestino ocupado, entre ellos cuatro miembros de una familia (dos de ellos niños) durante una redada en Tamún (norte). El recuento no incluye los datos de la última semana.

Además, la Policía israelí ha mantenido prácticamente cerrada la Ciudad Vieja de Jerusalén, en el lado palestino de la ciudad, impidiendo a sus residentes abrir sus negocios y el acceso de los musulmanes a la Explanada de las Mezquitas durante el Ramadán por las presuntas medidas de seguridad impuestas a consecuencia de la guerra.

Sí ha permitido al final de la guerra la celebración con asistencia limitada de eventos de Semana Santa y la Pascua judía.

La guerra que Estados Unidos e Israel emprendieron contra Irán también se ha saldado con cuatro víctimas palestinas, todas ellas mujeres que perdieron la vida cuando un proyectil iraní impactó junto al salón de belleza en el que se encontraban en Beit Awwa (sur de Cisjordania). EFE

mt/fpa