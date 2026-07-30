El presidente paraguayo pide fortalecer la cooperación internacional contra la trata

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Asunción, 30 jul (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, pidió este jueves fortalecer la cooperación internacional y el trabajo coordinado entre países para combatir la trata de personas, que calificó como «uno los crímenes más viles».

«Si nosotros no entendemos que este flagelo necesita un trabajo coordinado entre todas las instituciones del Estado, esto es simplemente imposible. Y lo mismo ocurre también entre naciones», dijo el mandatario durante el foro ‘Paraguay Sin Trata’, organizado con motivo del Día Mundial contra ese delito.

Peña aseguró que su país «es un aliado en la región» para enfrentar la trata de personas y destacó la labor de organismos internacionales y de naciones amigas que han ayudado a las autoridades locales a construir políticas públicas «cada vez más eficaces para la prevención, la protección y la persecución de este flagelo».

Durante el mismo evento, el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, advirtió de que la trata de personas es un delito que ha evolucionado «de manera sorprendente» y se ha vinculado con redes de prostitución y trabajo forzado.

«Nos convoca una causa que trasciende fronteras, diferencias políticas y competencias institucionales, bajo la convicción firme de que ninguna persona debe ser tratada como mercancía y que la dignidad humana constituye el principio esencial sobre el cual se edifican muchas sociedades democráticas», apuntó.

En un comunicado, el Ministerio Público de Paraguay reveló que las denuncias por trata de personas aumentaron un 48 % entre 2024 y 2025, al pasar de 67 a 99 las causas procesadas por esa dependencia.

La Fiscalía detalló, a partir de 392 denuncias recibidas entre 2019 y 2024, que el 55 % de las víctimas era menor de 18 años, el 26 % pertenecía a pueblos indígenas, el 71,3 % era de sexo femenino, incluidas niñas y adolescentes, y el 28,7 % varones.EFE

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