El presidente paraguayo visitará Ecuador el 30 de julio invitado por Noboa

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Asunción, 22 abr (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, realizará una visita oficial a Ecuador, la primera desde que asumió el poder en 2023, el próximo 30 de julio para reunirse con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, con quien discutirá una amplia agenda, informó este miércoles el ministro paraguayo de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez.

En una conferencia de prensa, Ramírez señaló que los presidentes hablarán sobre seguridad, comercio e inversiones, sin adelantar otros detalles de la visita.

El canciller apuntó que Peña viajará a Ecuador por una invitación de su homólogo ecuatoriano.

Además, Ramírez confirmó que Peña tiene planeado reunirse en Buenos Aires con su par argentino, Javier Milei, tal y como había adelantado la prensa local esta jornada.

Sin embargo, explicó que este encuentro no se producirá pronto y que las Cancillerías de ambos países trabajan en la coordinación.

«Estamos trabajando con mi colega, el canciller Pablo Quirno, para poder confirmar una próxima visita del presidente Santiago Peña a la República de Argentina para reunirse con su par Javier Milei. Eso no se va a realizar esta semana, como anunciaron en algunos medios, no lo hemos confirmado desde el Gobierno en ningún momento», dijo. EFE

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