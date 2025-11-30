El presidente polaco cancela un encuentro con Orbán tras la visita del húngaro a Moscú

Berlín, 30 nov (EFE).- El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, canceló un encuentro con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, después de que el líder del Ejecutivo magiar se reuniera el viernes con el jefe de Estado ruso, Vladímir Putin, en Moscú.

Según informó en su cuenta de X, Marcin Przydacz, responsable de política internacional en la Presidencia polaca, «el presidente Nawrocki decidió limitar el programa de su visita a Hungría exclusivamente a la cumbre de presidentes del Grupo Visegrado en Esztergom».

El Grupo Visegrado, foro que reúne a Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría, celebrará una reunión de líderes en la ciudad húngara de Esztergom el miércoles de la semana próxima.

En el marco de su visita a Hungría para dicha cita, Nawrocki tenía previsto visitar el próximo jueves junto a su esposa, en Budapest, al presidente húngaro, Tamas Sulyok, y al jefe del Gobierno magiar, según recogió el diario polaco ‘Gazeta Wyborcza’.

La reorganización de la agenda del presidente polaco se produce después de la visita el viernes de Orbán a Putin en Moscú.

Al informar del cambio de programa de Nawrocki en Hungría, Przydacz aludió al «legado del expresidente Lech Kaczyński, quien subrayaba que la seguridad de Europa depende de la acción solidaria, también en el ámbito de la energía».

Además, Przydacz dijo que Nawrocki aboga «sistemáticamente por la búsqueda de soluciones reales para poner fin a la guerra en Ucrania provocada por la Federación Rusa».

En la cita de Esztergom, los líderes del Grupo Visegrado debatirán asuntos como la seguridad y la cooperación en la región de Europa Central, subrayó Przydacz. EFE

