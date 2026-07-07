El presidente portugués expresa condolencias en reunión con la embajadora de Venezuela

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Lisboa, 7 jul (EFE).- El presidente de Portugal, António José Seguro, trasladó este martes sus condolencias por los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela a la embajadora del país latinoamericano en Lisboa, Mary Flores, y deseó una pronta recuperación a todos los heridos.

Seguro visitó la sede de la Embajada venezolana en la capital lusa y firmó el libro de condolencias abierto a raíz de los dos seísmos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el 24 de junio Venezuela, que dejan hasta el momento 3.535 muertos y 16.740 heridos.

«Es con la más profunda consternación y tristeza que he seguido las trágicas noticias sobre las consecuencias de los graves terremotos que han asolado Venezuela, en particular el creciente número de fallecidos y heridos, entre los que se encuentran decenas de ciudadanos portugueses y de ascendencia portuguesa», dijo el presidente portugués en un breve comunicado citado por su despacho.

Además, expresó su deseo de que todos los heridos tengan una pronta recuperación y de que los intentos de contacto y de socorro que se están llevando a cabo «puedan traer buenas noticias».

Entre estas víctimas mortales, al menos 97 tenían nacionalidad portuguesa, de ellos 18 menores, según el último informe de las autoridades lusas. EFE

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