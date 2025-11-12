El presidente regional gallego defiende sector naval en una conversación con el de Uruguay

Vigo (España), 12 nov (EFE).- El presidente del Gobierno regional de Galicia, Alfonso Rueda, ha mantenido una conversación con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, en la que ha defendido el «prestigio» del sector naval gallego tras las dudas que ha generado el contrato de dos patrulleras oceánicas a la empresa Cardama.

Así lo ha indicado el dirigente regional español en una publicación en la red social X en la que ha señalado que conversó con Orsi para interesarse por la situación del contrato con el astillero gallego para las dos embarcaciones por más de 80 millones de euros.

El pasado 22 de octubre, el Gobierno encabezado por Orsi anunció que rescindirá dicho contrato tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo, luego de comprobar que la empresa EuroCommerce -que debía ofrecer el aval- se encuentra en proceso de liquidación.

Rueda ha trasladado al presidente uruguayo «el enorme prestigio de la construcción naval en Galicia» (noroeste español).

Los dos han quedado en «mantener un canal de comunicación abierto para conocer de primera mano cualquier novedad sobre la cuestión».

A finales de octubre, el astillero vigués urgió a Uruguay a dialogar para llevar a buen puerto el contrato para las dos patrulleras.

Así, le ofrecía buscar un nuevo aval de 4,1 millones de euros y le advertía del daño a su reputación que le estaba ocasionando que el Gobierno del país sudamericano le acusara de «fraude» por las dudas sobre las garantías que presentó en su momento.

Ese contrato entre Uruguay y Cardama se firmó en 2023, con Luis Lacalle al frente del Gobierno uruguayo.

Según Cardama, el acero del primer barco está construido al 60 %, al segundo le pretendían poner la quilla en diciembre y los pedidos de construcción (equipos y servicios) están solicitados en un 90 % en ambas embarcaciones. EFE

