El presidente Rodrigo Chaves continuará como ministro en el nuevo Gobierno de Costa Rica

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San José, 5 may (EFE).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, será el ministro de la Presidencia y de Hacienda del Gobierno entrante, anunció este martes la presidenta electa, Laura Fernández, quien comenzará su mandato el próximo viernes.

Fernández presentó este martes su gabinete, en el que anunció la continuidad de numerosas figuras de la administración de Chaves, incluido el mandatario quien ejercerá dos ministerios: Presidencia y Hacienda, y que además será el coordinador del sector económico del Gobierno.

La presidenta electa alabó el trabajo de Chaves y el «amor por Costa Rica» que les une y le agradeció por haber aceptado integrarse a su «equipazo» de trabajo.

Es la primera vez en la historia reciente del país que un presidente saliente asumirá como ministro de la siguiente administración, al igual que fue inédito que Fernández aceptara retomar su cargo como ministra de la Presidencia después de ganar las elecciones el pasado 1 de febrero.

Laura Fernández, quien ganó los comicios con el derechista conservador Partido Pueblo Soberano, dará continuidad a figuras claves del gobierno de Chaves en los puestos de ministros de Relaciones Exteriores, Seguridad, Educación y Obras Públicas y Transportes, así como en instituciones estratégicas como la del seguro social, la de electricidad y la Comisión Nacional de Emergencias.

En un acto llevado a cabo en el Teatro Melico Salazar, en San José, Fernández presentó como canciller a Manuel Tovar, actual ministro de Comercio Exterior, y como ministro de Seguridad anunció a Gerald Campos, quien se desempeña actualmente como titular de Justicia y Paz. EFE

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