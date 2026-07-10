El presidente serbio dice que su país no avanza hacia la UE porque no sanciona a Rusia

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Skopie, 10 jul (EFE).- El presidente serbio, Aleksandar Vucic, atribuyó este viernes el estancamiento del proceso de integración de su país en la Unión Europea (UE) al hecho de que Belgrado se niega a imponer sanciones a Rusia.

«La condición clave siempre es, como deben saber, las sanciones contra Rusia (…) Esa es la única condición. Contra Rusia y Bielorrusia», dijo Vucic en declaraciones a la emisora TV Pink.

El mandatario estimó que son escasas las posibilidades de que la UE abra este mes el capítulo 3 de las negociaciones de adhesión.

Estas declaraciones tienen lugar tras el reciente informe anual adoptado por el Parlamento Europeo sobre los avances de Serbia en su proceso de adhesión (iniciado en 2014).

El documento advierte de que el proceso está bloqueado no solo por la falta de alineación con la política exterior europea, sino también por el retroceso democrático, la debilidad de las instituciones y la erosión de las libertades en el país candidato.

Según el relator de la Eurocámara para Serbia, Tonino Picula, el estancamiento está vinculado sobre todo a los pocos avances en los estándares democráticos y el Estado de derecho.

Aunque la Comisión Europea había recomendado abrir con Serbia el capítulo 3 de las negociaciones —que aborda ámbitos como la fiscalidad, la política social y la educación—, ocho de los Veintisiete se opusieron en una reunión celebrada a nivel de embajadores comunitarios.

Esta falta de consenso impidió la apertura del bloque de negociación, pero el tema volverá a debatirse en el Consejo de Asuntos Generales de la UE.

El Gobierno serbio, si bien ha votado a favor de las resoluciones de la ONU que condenan la agresión rusa y la violación de la integridad territorial de Ucrania, se ha negado sistemáticamente a sumarse a las sanciones de la UE contra Rusia, alegando vínculos históricos, religiosos y económicos.

Serbia obtuvo el estatus de país candidato a la UE en 2012 y dos años más tarde inició formalmente las negociaciones de adhesión. EFE

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