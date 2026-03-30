El presidente sirio aboga por trabajar con Alemania en temas migratorios y de reconstrucción

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El presidente sirio, Ahmed al Sharaa, abogó este lunes en Berlín por trabajar con Alemania en temas de migración y reconstrucción de su país, devastado por la guerra civil.

En su primer viaje a Alemania, el dirigente fue recibido el lunes por la mañana por el presidente Frank-Walter Steinmeier en su residencia, el castillo de Bellevue, y luego se reunió con el jefe de gobierno, Friedrich Merz.

Ahmed al Sharaa, un exjefe rebelde islamista, derrocó al exdirigente sirio Bashar al Asad en diciembre de 2024. Desde entonces, estableció relaciones con los gobiernos occidentales y efectuó varios viajes al extranjero, especialmente a Estados Unidos, Francia y Rusia.

Negoció el levantamiento de muchas sanciones internacionales contra Siria para ayudar a su reconstrucción tras 14 años de guerra civil que provocaron una huida masiva de población.

Tras reunirse con Merz, Ahmed al Sharaa afirmó que Berlín y Damasco quieren establecer un «modelo circular de migración que permita que los sirios contribuyan a la reconstrucción de su patria sin que, los que quieran quedarse, tengan que abandonar la estabilidad de las vidas que han construido aquí».

«Trabajamos juntos para que las sirias y los sirios puedan regresar de Alemania a su patria», apuntó por su parte el canciller Merz.

Cerca de un millón de sirios llegaron como refugiados a Alemania, la mayoría en medio de la crisis migratoria en 2015.

Decenas de sirios fueron a recibir a Al Sharaa este lunes cerca de la cancillería, ondeando la nueva bandera revolucionaria de Siria y una pancarta en la que aparecía el presidente rodeado de corazones.

– Inversiones con condiciones –

Antes de reunirse con Merz, Al Sharaa participó en un foro económico en el que destacó que Siria desea «recuperar [su] retraso con el resto del mundo, en especial mediante las inversiones».

Para él, Siria constituye un «refugio para las cadenas de suministro», al facilitar el transporte de energía y mercancías hacia Europa sin pasar por el estrecho de Ormuz, paralizado por la guerra en Oriente Medio.

Para la reconstrucción de Siria, Al Sharaa pidió a los sirios que han estudiado y trabajado en Alemania «aportar esas competencias» al país.

Por su parte, Merz aseguró que Alemania desea «apoyar esta reconstrucción».

«Hemos elaborado un ambicioso programa de trabajo conjunto para la reconstrucción y el retorno [de los refugiados], que entra ahora en su fase de puesta en marcha», señaló Merz. Según dijo, Alemania enviará una delegación a Siria «dentro de unos días».

El canciller indicó que Alemania financiará con hasta 200 millones de euros (174 millones de dólares) proyectos vinculados al abastecimiento de agua o la reconstrucción de hospitales.

Sin embargo, Merz matizó que muchos de esos proyectos dependerán de que Siria esté «gobernada por un Estado de derecho».

Activistas por los derechos humanos han criticado la visita de Al Sharaa, aludiendo a su pasado de islamista y la violencia e inestabilidad que sacuden Siria.

Este lunes, un grupo de manifestantes protestaron frente al Ministerio alemán de Relaciones Exteriores con banderas kurdas y pancartas que recordaban su andadura como islamista.

Desde que Al Sharaa llegó al poder, las tensiones entre diferentes comunidades han continuado derivando en derramamientos de sangre y el grupo yihadista Estado Islámico sigue presente en el país.

Tras el derrocamiento de Bashar al Asad, Israel desplegó sus fuerzas en la zona desmilitarizada patrullada por la ONU de los Altos del Golán, anexionados por Israel, y ha llevado a cabo cientos de ataques en Siria, además de incursiones frecuentes.

Al Sharaa había previsto viajar a Alemania en enero pero tuvo que posponer el viaje por los combates entre las tropas gubernamentales y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por los kurdos, en el norte del país.

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