El presidente sirio participará en la COP30 de Brasil por primera vez desde su creación

Beirut, 5 nov (EFE).- El presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, participará en la cumbre del clima COP30 de Brasil, lo que constituye la primera vez que un máximo mandatario sirio asiste a la cita desde que se celebró su primera edición hace 30 años, informó este miércoles la agencia oficial de noticias SANA.

«Al Sharaa realizará una visita oficial a Brasil el 6 y el 7 de noviembre para asistir a la cumbre que junta a decenas de líderes mundiales y jefes de Estado», indicó SANA, citando a la Dirección de Comunicación de la Presidencia siria.

Según la agencia, se trata de la primera participación de un presidente sirio desde la creación de estas cumbres climáticas en 1995.

Tras tomar parte en la COP30, que se celebra hasta el 21 de noviembre en la ciudad brasileña de Belém, Al Sharaa viajará a Estados Unidos para visitar la Casa Blanca, otro hito sin precedentes en 80 años.

En Washington, abordará una serie de temas clave como el levantamiento total de las sanciones impuestas a Siria cuando estaba gobernada por el régimen del Bachar al Asad, derrocado el pasado 8 de diciembre por una ofensiva rebelde liderada por el propio Al Sharaa.

Ambas visitas se producen después de que ya a finales de septiembre debutara en la Asamblea General de la ONU, ayudándole a dejar un poco más atrás su pasado como fundador de la exfilial siria de la red terrorista Al Qaeda, el antiguo Frente al Nusra. EFE

