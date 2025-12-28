El presidente somalí condena la «agresión ilegal» de Netanyahu al reconocer a Somalilandia

(Añade declaraciones del presidente en una sesión extraordinaria del Parlamento somalí)

Nairobi, 28 dic (EFE).- El presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, condenó la «agresión ilegal» del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por reconocer a la región separatista somalí de Somalilandia como Estado independiente y dijo que el daño causado por el mandatario israelí «no tiene precedentes».

«La agresión ilegal del primer ministro Netanyahu al reconocer una parte de la región norte de Somalia contraviene el derecho internacional», afirmó Mohamud en la red social X la pasada noche.

«Inmiscuirse en los asuntos internos de Somalia contraviene las normas jurídicas y diplomáticas establecidas. Somalia y su pueblo son uno: inseparables por la división a distancia», agregó el presidente.

Ante una sesión extraordinaria conjunta del Parlamento de Somalia celebrada este domingo para abordar ese asunto, el mandatario insistió en que «el daño que Netanyahu ha causado a Somalia no tiene precedentes».

«Somalilandia es parte integral de Somalia, y estamos tomando todas las medidas diplomáticas necesarias para defender nuestra unidad», aseveró el jefe del Estado.

También advirtió a Israel contra cualquier intento de «transferir conflictos y guerras desestabilizadoras al territorio somalí», pues Somalia «no permitirá que su tierra se use como base para la agresión contra otros países.

El mandatario, además, instó al diálogo al presidente de la región secesionista, Abdirahman Mohamed Abdullahi, conocido popularmente como Irro.

«Le decimos al mundo que estamos dispuestos a negociar con Somalilandia y resolver nuestras diferencias. Presidente Irro, le insto a no empujar a la población de las regiones del norte por el camino equivocado», señaló Mohamud.

El reconocimiento de Israel, primer país del mundo que da ese paso, se ha topado con un amplio rechazo internacional, especialmente de África, el mundo islámico, China y la Unión Europea (UE).

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará este lunes una sesión urgente para debatir el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel, según adelantó este sábado el embajador israelí ante Naciones Unidas, Danny Danon.

Mientras que la Liga Árabe, compuesta por 22 Estados, incluido Somalia, celebra este domingo una reunión de emergencia para debatir una respuesta, después de que una veintena de países árabes e islámicos calificaran el paso de Israel como «un precedente peligroso» y una «amenaza para la paz».

Israel reconoció oficialmente este viernes a Somalilandia como un «Estado independiente y soberano», según indicó Netanyahu.

«Esta declaración se inscribe en el espíritu de los Acuerdos de Abraham firmados por iniciativa del presidente Trump», explicó la oficina de Netanyahu en una nota.

Los Acuerdos de Abraham son pactos de normalización de relaciones diplomáticas firmados en 2020 entre Israel, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin, por mediación de EE.UU. bajo la primera presidencia de Donald Trump, a los que luego se unieron Sudán y Marruecos.

El presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, señaló que este «momento histórico» marca el inicio de una «alianza estratégica», y remarcó su disposición a «adherirse a los Acuerdos de Abraham».

Somalilandia, protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene constitución, moneda y gobierno propios, e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia hasta ahora.

La región declaró su separación de Somalia, excolonia italiana, en 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre.

En las últimas décadas, Somalia y Somalilandia han impulsado sin éxito varios intentos de diálogo sobre la independencia de la región.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde el derrocamiento de Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas, como Al Shabab, y señores de la guerra. EFE

