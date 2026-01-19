El presidente suizo expresa sus condolencias por el accidente ferroviario en España

1 minuto

Ginebra, 10 ene (EFE).- El presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, expresó este martes sus condolencias por las víctimas del accidente de tren ocurrido en la noche del domingo en Adamuz (Córdoba, España) y que ha causado la muerte de 39 personas.

«Suiza expresa su profunda solidaridad con España tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en Andalucía. Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y con todo el pueblo español», publicó en español el presidente en su cuenta de X.

La Embajada de Suiza en España se ha sumado también a este pésame y ha citado la publicación del presidente para expresar sus condolencias. EFE

abc/lab