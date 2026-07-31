El presidente surcoreano, en Argentina: Seúl será «el socio óptimo» en minerales críticos

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Ruy A. Valdés

Seúl, 31 jul (EFE).- El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, se encuentra este viernes en Buenos Aires, la última parada de su gira sudamericana, en búsqueda de convertir al país asiático en el «socio óptimo» de Argentina en el sector de minerales críticos, impulsar un acuerdo con el Mercosur y diversificar fuentes energéticas.

«Sobre la base de nuestra exitosa cooperación en la producción de litio, nuestros dos países firmarán durante esta visita un memorando de entendimiento sobre cooperación en la cadena de suministro de minerales críticos», dijo Lee en una entrevista con EFE antes de su cumbre de este viernes con el presidente argentino, Javier Milei.

El mandatario de la cuarta economía de Asia también explicó que el memorando busca establecer un «marco de cooperación» para toda la cadena de suministro en el sector.

Considerando las capacidades industriales avanzadas del país asiático, especialmente en materiales para baterías, Lee afirmó que Seúl será el «socio óptimo» para Argentina en su búsqueda de añadir valor a sus recursos minerales.

El presidente surcoreano destacó como ejemplo de cooperación el proyecto Sal de Oro, operado por la filial argentina de la siderúrgica surcoreana POSCO, en las provincias de Salta y Catamarca, una iniciativa que abarca desde la extracción y el procesamiento del litio hasta la producción comercial de compuestos del mineral.

Acuerdo con Mercosur ante diferencias regionales

Una de las prioridades de la gira del presidente surcoreano es reiniciar las negociaciones para un acuerdo comercial entre Corea del Sur y el Mercosur, al que pertenece Argentina, en unos diálogos que se remontan a 2018 pero que han estado estancados desde hace cinco años.

El mandatario destacó la complementariedad entre un bloque fuerte en agricultura, alimentos, energía y minerales críticos y una Corea del Sur competitiva en manufactura avanzada, tecnologías digitales, construcción naval, baterías e innovación.

Durante su paso por Brasil esta semana, Lee y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acordaron trabajar para anunciar la reanudación de las conversaciones en la próxima cumbre del Mercosur, prevista para diciembre, una vez obtenido el respaldo de los demás miembros.

El encuentro de Lee con Milei, sin embargo, llega días después de que el mandatario argentino atacara verbalmente al propio Lula, provocando una nueva tensión entre dos miembros del Mercosur.

En la entrevista, realizada de forma telemática antes de esta nueva polémica, Lee reconoció las diferencias políticas existentes en la región, incluidas las que separan a los líderes de Argentina y Brasil, y consideró «natural» que existan diferencias en políticas comerciales y puntos de vista en asuntos internacionales.

«(Las naciones sudamericanas) han resuelto disputas territoriales mediante el diálogo y el compromiso, y han establecido el Mercosur para reducir las barreras comerciales regionales», dijo Lee.

Diversificación energética

La dependencia energética de Corea del Sur se vio expuesta este año tras el estallido de la guerra en Oriente Medio, región de la cual importa cerca del 70 % de su petróleo.

Por ello, el Gobierno surcoreano ha convertido en prioridad nacional diversificar las fuentes de crudo, incluido el inicio de contactos pertinentes con países latinoamericanos como Brasil y México.

«En consecuencia, Corea del Sur está mirando hacia Argentina, que está pasando de ser importador de energía a exportador mediante la expansión de la producción en Vaca Muerta, un importante yacimiento de petróleo y gas de esquisto», señaló.

También destacó que la firma surcoreana de refinería HD Hyundai Oilbank compró petróleo crudo argentino por primera vez este año.

Lee consideró que las condiciones estables de transporte y la ausencia de cuellos de botella marítimos permitirán a Argentina desempeñar un papel más relevante en el cambiante panorama energético mundial.

«Espero que esta visita sirva como un nuevo punto de partida para la cooperación energética entre Corea del Sur y Argentina», concluyó.

El mandatario termina este sábado su gira sudamericana, la cual también incluyó una cumbre en Chile con el presidente, José Antonio Kast, y ahora partirá hacia Alemania. EFE

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