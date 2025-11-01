El presidente surcoreano pide a la APEC «apoyo» para desmilitarizar la península coreana

2 minutos

Gyeongju (Corea del Sur), 1 nov (EFE).- El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, pidió este sábado a los países de la región Asia-Pacífico su apoyo para rebajar la tensión militar en la península coreana, antes de reunirse con el mandatario chino, Xi Jinping, un encuentro en el que ambos líderes trataran la desnuclearización de Corea del Norte.

«Vamos a aliviar la tensión militar en la península de Corea (…) me gustaría pedirles que sigan brindándonos su apoyo y cooperación para lograr este objetivo», aseguró el mandatario en la última jornada de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Lee aseguró que su país ha tomado muchas «medidas preventivas» para evitar la escalada de las tensiones con Corea del Norte. «El asunto nuclear y la tensión militar serían un obstáculo» para el desarrollo de las economías de APEC, defendió el mandatario.

Lee tiene previsto reunirse este sábado con Xi, un encuentro en el que Seúl ya anunció que la desnuclearización de Corea del Norte formará parte de las discusiones. Pionyang calificó esta mañana esas ambiciones de «quimera» irrealizable.

El mandatario norcoreano, Kim Jong-un, recientemente dejó abierta la posibilidad de retomar el diálogo con Washington si se descarta la desnuclearización, mientras mantuvo su rechazo frontal a cualquier contacto con Seúl pese a los gestos conciliatorios de la Administración Lee, que apenas tomó posesión en junio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trató de organizar una cumbre con su homólogo norcoreano, Kim Jong-un, aprovechando su estadía en Corea del Sur de esta semana, pero Pionyang nunca respondió a las invitaciones del mandatario y terminó lanzando unos misiles de crucero antes de su llegada al país asiático.

Xi y Trump tampoco abordaron el tema durante su cumbre del jueves al margen de los eventos del APEC, en la ciudad surcoreana de Busan. EFE

jdg/daa/sbb

(foto)(video)