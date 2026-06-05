El presidente surcoreano realizará una gira europea antes de asistir a la cumbre del G7

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Seúl, 5 jun (EFE).- El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, visitará a partir del martes Bruselas, Italia y El Vaticano antes de participar en la cumbre del G7, que se celebra del 15 al 17 de junio en la ciudad francesa de Evián, afirmó este viernes la oficina del mandatario.

Lee partirá el próximo martes a Bruselas, donde mantendrá cumbres bilaterales con el primer ministro belga, Bart De Wever, y el rey Philippe Van de Velde, afirmó a los medios de comunicación el asesor de seguridad nacional, Wi Sung-rak, según la agencia de noticias local Yonhap.

El mandatario surcoreano buscará «elevar las relaciones comerciales» entre ambas naciones a «un nivel superior», dijo Wi, antes de afirmar que también se reunirá con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Del 12 al 13 junio, Lee partirá rumbo a Italia por invitación del presidente italiano, Sergio Mattarella, donde se reunirá con su homóloga italiana, Giorgia Meloni, además de participar en otros actos.

Está previsto que el mandatario llegue a la Ciudad del Vaticano hasta el 15 de junio, donde asistirá a una misa especial por la paz en la Catedral de San Pablo, para después reunirse con el Papa León XIV, a quien le «reafirmará el apoyo e interés de la península coreana por la paz», según declaró el asesor.

Lee terminará su viaje por Europa en la ciudad francesa de Évian (Alta Saboya, sureste de Francia), donde se celebrará la cumbre del G7 del 15 al 17 de junio.

El presidente surcoreano participará en debates sobre los desequilibrios mundiales, la inteligencia artificial y las nuevas novedades tecnológicas, a la espera de consolidarse como una «potencia mundial responsable». EFE

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