El presidente surcoreano urge a desnuclearizar la península ante visita de Xi a Pionyang

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Seúl, 8 jun (EFE).- El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, instó este lunes a mantener la meta de la desnuclearización de la península coreana después de que el mandatario chino, Xi Jinping, evitara el tema en un editorial publicado en un medio norcoreano con motivo de su visita a partir de hoy y hasta el martes a Pionyang.

«No abandonemos el objetivo de la desnuclearización», dijo Lee durante una conferencia de prensa con motivo de su primer año de mandato, antes de matizar que ese objetivo no puede lograrse en el corto plazo.

Primero debe buscarse una «coexistencia pacífica» con Corea del Norte, dijo, y que el régimen hermético deje de ampliar su arsenal nuclear y misiles balísticos intercontinentales.

Lee advirtió, además, que si se abandona el objetivo de la desnuclearización de la península coreana podría desatarse un efecto dominó donde otros países de la región, como Japón, también se verían alentados a obtener arsenal nuclear.

Las declaraciones de Lee llegan después de que el diario norcoreano Rodong Sinmun publicara este lunes un editorial de Xi, en el que el mandatario chino señaló que la amistad entre Pekín y Pionyang «perdurará para siempre» y llamó a reforzar la coordinación bilateral sin mencionar la desnuclearización.

La omisión del presidente chino se produce apenas días después de que Washington afirmara que Xi estuvo de acuerdo con el objetivo de desnuclearizar Corea del Norte en su reciente cumbre con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Xi fue recibido este lunes en Corea del Norte por el líder del hermético país, Kim Jong-un, al aterrizar en Pionyang para su primera visita desde 2019.

El viaje se interpreta como un intento por parte de Pekín de reafirmar su influencia sobre Pionyang y reactivar una relación que, pese a su alianza histórica, ha atravesado etapas de enfriamiento en la última década por los ensayos nucleares norcoreanos y por el estrechamiento de los vínculos de China con Corea del Sur, y de Corea del Norte con Rusia. EFE

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