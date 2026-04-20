El presidente surcoreano visita India para hablar de IA y construcción de barcos

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El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, llegó el lunes a India para hablar con el primer ministro Narendra Modi de proyectos de construcción de barcos e inteligencia artificial.

«En medio de la actual inestabilidad en la cadena de suministros y la crisis económica global surgida del conflicto en Oriente Medio, la República de Corea e India emergen como socios estratégicos cada vez más vitales», declaró Lee en un comunicado, en su primera visita a Nueva Delhi.

Precisó que las conversaciones incluyen «la construcción de barcos, comercio, inversiones, IA, semiconductores y tecnologías críticas y emergentes», según el Ministerio de Relaciones Exteriores indio.

Lee y Modi también abordarán cómo «continuar la cooperación constructiva en aras de la paz en la península coreana y toda la región», declaró el asesor de seguridad nacional surcoreano, Wi Sung-lav, antes del viaje.

Corea del Sur ha visto peligrar su suministro energético desde el estallido de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero, que llevó a Teherán a cerrar el estrecho de Ormuz, una vía crucial para el tránsito petrolero.

El comercio bilateral entre India y Corea del Sur pasó de 14.200 millones de dólares en 2010, cuando firmaron un acuerdo de alianza económica, a 26.890 millones en el período 2024-2025, según la cancillería india.

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