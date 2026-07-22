El presidente surcoreano visitará Brasil, Chile y Argentina este verano

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Tokio, 22 jul (EFE).- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, visitará Brasil, Chile y Argentina para reunirse con sus líderes este verano, en una gira que le llevará también a Estados Unidos y Alemania, detalló este miércoles el Gobierno surcoreano.

«La visita busca expandir el comercio y las inversiones y abrir nuevos mercados con Brasil, Chile y Argentina, poderes económicos clave en Sudamérica», dijo en una sesión informativa el director de la Oficina de Seguridad Nacional surcoreana, Wi Sung-lac.

Lee viajará primero a San Francisco, en Estados Unidos, donde se reunirá con líderes de la industria de la inteligencia artificial entre el 24 y el 25 de julio.

Después, realizará una visita de Estado a Brasil por invitación del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, entre el 26 y el 29 de julio, y después irá a Chile, donde se reunirá con el mandatario chileno, José Antonio Kast, entre el 29 y el 30 de julio.

Entre el 30 de julio y el 1 de agosto Lee estará en Argentina, donde también mantendrá un encuentro con el líder del país, Javier Milei, para viajar finalmente a Frankfurt (Alemania) el 2 de agosto y reunirse con la comunidad surcoreana de la ciudad.

En sus declaraciones, Wi destacó que los tres países sudamericanos representan un mercado conjunto de 280 millones de personas, con un producto interior bruto (PIB) combinado de 3,7 billones de dólares.

Durante sus encuentros en Brasil y Argentina, Lee tratará el impulso a las negociaciones para un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, mientras que en Chile discutirá la modernización del tratado de libre comercio que Corea del Sur mantiene con el país.

Wi destacó también los amplios recursos naturales de los tres países, y dijo que uno de los objetivos de la visita es establecer «asociaciones de seguridad económica».

En abril, el ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun, ya mantuvo una llamada con sus homólogos de México y Brasil para ampliar la cooperación energética y diversificar sus fuentes de suministro ante las disrupciones por el conflicto en Oriente Medio, que ha afectado especialmente a Corea del Sur por su dependencia del crudo de la región.EFE

jdg/cg