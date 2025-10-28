El presidente taiwanés descarta el «apaciguamiento» como política para frenar a China

Taipéi, 28 oct (EFE).- El «apaciguamiento» nunca ha sido el camino para «frenar a los regímenes autoritarios», afirmó el presidente taiwanés, William Lai, a falta de pocos días para la posible reunión en Corea del Sur entre los mandatarios de EE.UU., Donald Trump, y China, Xi Jinping, en la que ambos líderes podrían hablar sobre Taiwán.

«Solo el principio de paz a través de la fuerza puede superar todos los cambios y desafíos (…). Siempre he creído que Taiwán necesita adoptar el espíritu de ‘David contra Goliat’ para resistir la coerción autoritaria», aseveró Lai este lunes en una cena con representantes estadounidenses e israelíes, según la transcripción difundida este martes por la Oficina Presidencial.

Durante un discurso en inglés, el presidente isleño recordó que el gasto militar de Taiwán se incrementará hasta representar un 3,32 % de su PIB en 2026 y un 5 % en 2030, al tiempo que continúa el desarrollo del nuevo sistema de defensa aérea ‘T-Dome’, inspirado en la ‘Cúpula de Hierro’ israelí y la ‘Cúpula Dorada’ propuesta por Estados Unidos.

«En el futuro, Taiwán seguirá aumentando su inversión en defensa. Esto incluye no solo fortalecer la capacidad de nuestra industria local, sino también adquirir las armas y tecnologías necesarias de otros países para mejorar nuestra capacidad de combate general», prometió Lai.

Estas declaraciones tuvieron lugar en vísperas del encuentro, por ahora solo confirmado por la Casa Blanca, entre Trump y Xi el próximo 30 de octubre en Corea del Sur, en el que se prevé que ambos mandatarios aborden, entre otros asuntos, la situación en el estrecho de Taiwán y las tensiones comerciales bilaterales.

En este contexto, el canciller taiwanés, Lin Chia-lung, afirmó este martes que las relaciones entre Taipéi y Washington son «muy estables» y que EE.UU. no abandonará a la isla.

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó que Taiwán no debería preocuparse por las conversaciones entre los líderes de las dos potencias.

«Lo que le preocupa a la gente es que vayamos a conseguir un trato comercial favorable a cambio de retirarnos de Taiwán. Nadie lo está contemplando», aseveró Rubio este sábado.

Pekín considera a Taiwán como una «parte inalienable» de su territorio y en los últimos años ha redoblado su campaña de presión contra ella para concretar la «reunificación nacional», clave en el objetivo a largo plazo de Xi de lograr el «rejuvenecimiento» de la nación china.

Desde hace más de siete décadas, EE.UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con China. EFE

