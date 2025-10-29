El presidente taiwanés llama a oponerse a la «anexión» de China con «mayor firmeza»

Taipéi, 29 oct (EFE).- El presidente taiwanés, el soberanista William Lai, instó este miércoles a oponerse a la «anexión» de China con «mayor firmeza», a falta de un día para el posible encuentro en Corea del Sur entre los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y China, Xi Jinping, en el que ambos líderes podrían hablar sobre Taiwán.

«Además de mostrar su determinación de proteger su hogar, Taiwán debe, con mayor firmeza, oponerse a la anexión, a la agresión y a la promoción de la ‘unificación’ (con China)», manifestó el mandatario isleño durante una ceremonia de ascenso de generales de las fuerzas armadas en Taipéi.

Estas declaraciones tuvieron lugar el mismo día en que el Gobierno chino reiteró que «nunca» renunciará al uso de la fuerza para alcanzar la «reunificación» con Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y considerada por las autoridades de Pekín como una «provincia rebelde». EFE

