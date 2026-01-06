El presidente Touadéra de la República Centroafricana gana las elecciones

Nairobi, 6 ene (EFE).- El presidente de la República Centroafricana (RCA), Faustin-Archange Touadéra, ha ganado por amplia mayoría las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de diciembre, en las que buscaba un tercer mandato y que fueron denunciadas como fraudulentas por la oposición, según los resultados provisionales anunciados por la Autoridad Nacional de las Elecciones (ANE).

Según los datos anunciados la pasada noche por el presidente de la ANE, Mathias Morouba, que deben ser todavía confirmados por el Consejo Constitucional y que se basan en cerca del 85 % de colegios electorales escrutados, Touadéra obtuvo un 76,15 % de los votos, mientras su principal adversario, el ex primer ministro Anicet-Georges Dologuélé, quedaría en segundo puesto con un 14,66 % de los sufragios.

La participación se situó en un 52,42 %, según Morouba.

Tanto Dologuélé como el también ex primer ministro Henri-Marie Dondra, que quedó en tercer lugar con un 3,19 % del voto, según la ANE, denunciaron fraude e irregularidades antes incluso del anuncio de los resultados, mientras una importante plataforma de la oposición, el Bloque Republicano para la Defensa de la Constitución (BRDC), boicoteó los comicios.

El pasado viernes, Dologuélé se proclamó vencedor de las elecciones y afirmó que «el partido gobernante está haciendo todo lo posible para manipular los resultados electorales».

«Ganaré estas elecciones y no reconoceré resultados que declaren ganador a alguien que no ganó”, aseveró.

La misión de observación de la Unión Africana (UA) en los comicios generales, sin embargo, destacó en su primera valoración tras la votación el carácter pacífico de la votación, aseguró que se cumplieron los estándares internacionales y consideró improbable que los casos de fraude denunciados afecten a las elecciones, pues se trataría de hechos aislados, un análisis rechazado por la oposición.

Unos 2,4 millones de electores -de una población de cerca de 5,5 millones- estaban llamados a las urnas para unas elecciones presidenciales, legislativas, locales y regionales en uno de los más pobres del mundo pese a sus recursos naturales, que sufre violencia de grupos armados y cuyo Gobierno cuenta con el apoyo de mercenarios rusos del Grupo Wagner y una fuerza de paz de la ONU (Minusca).

Las elecciones transcurrieron en calma en general, si bien se registraron incidentes de violencia armada en el extremo oriental del país, lo que obligó a la ANE a cancelar la votación en varias localidades.

Además, se dieron notables retrasos en la apertura de los centros de votos y muchos ciudadanos de Bangui, la capital, no acudieron a las urnas debido a la falta de padrones y papeletas para las elecciones legislativas, según pudo constatar EFE.

Siete candidatos competían por la Presidencia, incluido Touadéra, quien, en el poder desde 2016, pudo concurrir tras impulsar el referéndum de 2023, boicoteado por la oposición, en el que se aprobó un cambio de la Constitución que amplió la duración del mandato presidencial de cinco a siete años y eliminó el límite de dos mandatos para el jefe del Estado.

El mandatario, que tiene 68 años y llegó al poder en plena guerra civil, ha logrado reducir la inestabilidad en el país, pero ha advertido que los avances son frágiles.

Desde finales de 2012, la RCA vive una guerra civil intermitente que ha causado miles de muertos y cientos de miles de desplazados.

Pese a varios acuerdos de paz y procesos de diálogo con grupos armados, la violencia no ha desaparecido por completo. EFE

