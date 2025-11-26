El Presidente tunecino reprende al embajador europeo por «incumplimiento diplomático»

1 minuto

Túnez, 26 nov (EFE).- El presidente tunecino, Kais Said, convocó al embajador de la Unión Europea en Túnez, Giuseppe Perrone, para protestar contra «el incumplimiento de los protocolos diplomáticos», según informó la Presidencia este miércoles en un comunicado, sin aportar más detalles.

En un encuentro este martes, Said transmitió al embajador europeo su «enérgica protesta» contra lo que consideró una «actuación fuera de los marcos oficiales reconocidos en las normas diplomáticas», dadas sus funciones en misión especial de la Unión Europea ante el Estado tunecino y sus instituciones oficiales, según se indicó en la nota.

Perrone mantuvo este lunes una reunión con el secretario general de la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT), Noureddine Taboubi, en el que abordaron «el papel de la UGTT en el apoyo del diálogo social y el desarrollo económico».

El diplomático italiano trató además con Taboubi cómo «apoyar la asociación entre Túnez y la UE en diferentes campos», según informó el mismo embajador europeo en sus redes sociales.

La UGTT, el mayor sindicato de Túnez, convocó y apoyó en las últimas semanas varias protestas en diferentes sectores contra la política de Said. EFE

