El presidente turco felicita a España por su victoria en el Mundial 2026

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Ankara, 20 jul (EFE).- El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, felicitó este lunes a España por conquistar el título en el Mundial 2026 y elogió a la selección española de fútbol tras su victoria ante Argentina en la final del domingo.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de redes sociales, el líder turco dijo: «Felicito de todo corazón a la selección española por ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026 y transmito, en nombre de mi país y de mi nación, mis saludos y mi afecto al amistoso pueblo de España».

Erdogan, quien jugó al fútbol entre 1969 y 1982 en clubes de Estambul a nivel amateur y semiprofesional, tanto como delantero como defensa, sigue de cerca el fútbol incluso desde que se dedica plenamente a la política. EFE

DT-jk/mb