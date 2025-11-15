El presidente ucraniano Volodimir Zelenski viajará el martes a Madrid

El presidente ucraniano, Volodimir El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski,Zelenski, viajará el martes a Madrid, donde se reunirá con representantes de las dos cámaras del Parlamento español al día siguiente de una visita a París, informó este viernes una fuente oficial.

Todavía no se comunicaron los detalles de la visita a la capital española, que fue anunciada la semana pasada a AFP por una fuente del gabinete del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

La reunión de Zelenski con los presidentes de ambas cámaras se anunció en la página web del Congreso de los Diputados.

El viaje del dirigente ucraniano a España será el segundo desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. El primer viaje de Zelenski a Madrid fue en mayo de 2024.

La visita del martes tendrá lugar en un momento en que las negociaciones de paz entre Kiev y Moscú se encuentran en un punto muerto.

El ejército ruso sigue bombardeando sin descanso las ciudades Ucrania y en particular sus infraestructuras energéticas, ante la llegada del invierno.

El dirigente ucraniano también se enfrenta estos días a un importante escándalo de corrupción en el sector energético, que ya provocó la renuncia de dos de sus ministros.

Aunque aún no se comunicaron los detalles de la estancia, se espera que Zelenski se reúna con el presidente del gobierno y que visite el Museo Reina Sofía de Madrid para ver «Guernica», el famoso cuadro de Pablo Picasso, según la radio española Cadena SER.

En abril de 2022, unas semanas después del inicio de la invasión rusa, Zelenski comparó la guerra en Ucrania con la masacre de Guernica, una pequeña ciudad del País Vasco español bombardeada en 1937, en particular por la aviación nazi en apoyo de las tropas de Franco durante la Guerra Civil.

