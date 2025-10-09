El presidente uruguayo dice que el acuerdo de paz entre Israel y Hamás «parece un milagro»

Montevideo, 9 oct (EFE).- El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, afirmó este jueves que el acuerdo de paz entre Israel y Hamás «parece un milagro» y añadió que espera un alto al fuego y la devolución de rehenes.

Para el izquierdista Orsi, el mecanismo que se encuentre para detener lo que está ocurriendo en Gaza «tiene que ser bienvenido».

El presidente añadió que espera que en algún momento se puede tener una noticia similar de la guerra entre Rusia y Ucrania, así como también de lo que está sucediendo en Sudán.

«Ojalá se termine de redondear todo y que en Egipto puedan encontrar lo que todos queremos. Acá lo que queremos es un alto el fuego, la devolución de prisioneros, de rehenes. Acá tiene que parar esto. El mecanismo que se encuentre parar esto tiene que ser bienvenido», enfatizó sobre el acuerdo entre Israel y Hamás.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Israel y Hamás han acordado firmar la primera fase de un acuerdo de paz que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes y una retirada delimitada de las fuerza israelíes en Gaza. EFE

