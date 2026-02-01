El presidente uruguayo Orsi inicia en China una visita centrada en comercio y cooperación

Pekín, 1 feb (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, inició este domingo en China su primera visita de Estado al país asiático, un viaje de una semana centrado en reforzar la cooperación comercial, agrícola y tecnológica y que tendrá como eje principal su encuentro con el mandatario chino, Xi Jinping.

Orsi llegó a Pekín al frente de una amplia delegación integrada por autoridades y más de un centenar de representantes empresariales, en lo que constituye el mayor grupo oficial uruguayo que visita el exterior, según destacó previamente la Cancillería del país sudamericano.

El programa incluye reuniones políticas de alto nivel, encuentros con el sector privado, visitas académicas y actividades de promoción comercial.

El encuentro entre Orsi y Xi está previsto para el martes 3 de febrero en el Gran Palacio del Pueblo, coincidiendo con el 38.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Tras la reunión, ambas partes presidirán una ceremonia de firma de acuerdos en áreas como comercio, agricultura, innovación, logística y ciencia y tecnología.

La agenda contempla también visitas institucionales en Pekín y el desplazamiento posterior a Shanghái, donde la delegación uruguaya tiene previsto reunirse con autoridades locales, visitar el puerto y participar en un seminario de promoción de inversiones y comercio.

China es desde hace más de una década el principal socio comercial de Uruguay y el mayor destino de sus exportaciones, especialmente de productos agroindustriales como soja, carne bovina y celulosa.

En 2025, el país asiático concentró cerca del 26 % de las exportaciones uruguayas de bienes, según datos oficiales.

La visita se produce en un contexto de profundización de la asociación estratégica integral entre ambos países, establecida en 2023, y tras los contactos mantenidos en los últimos meses entre altos funcionarios de Uruguay y China.

El viaje también se produce en un momento de creciente interés estratégico de Pekín por América Latina, región en la que China ha reforzado su presencia diplomática, económica y, de forma más limitada, militar.

A este respecto, en diciembre pasado un buque hospital de la Armada china realizó una escala técnica en el puerto de Montevideo, la primera visita naval china a Uruguay, interpretada por analistas como una señal del avance de los intercambios militares de Pekín en el hemisferio occidental. EFE

