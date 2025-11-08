El presidentede Ecuador cuestiona la calidad del agua en la ciudad más poblada del país

Quito, 8 nov (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cuestionó este sábado que los habitantes de Guayaquil, la ciudad más poblada del país andino, consuma agua contaminada por excrementos, entre otros elementos, y señaló negligencia por parte de las autoridades del Municipio, liderado ahora por el opositor Aquiles Álvarez.

«En pleno 2025, todavía hay quienes creen que está bien que Guayaquil consuma agua con caca, detergente, aluminio, plomo y cobre», escribió en su cuenta de la red social X.

Y añadió: «No lo voy a permitir. El río Daule no es un basurero químico, y mucho menos una fuente de agua para envenenar a la gente con metales y compuestos que causan cáncer, diarreas, colitis y enfermedades gastrointestinales graves».

«Del Daule se extraen más de 1,6 millones de metros cúbicos diarios para abastecer a Guayaquil. Y los análisis son claros: aluminio 25 veces más alto, plomo, zinc, manganeso, cromo, nitritos y sulfuros», detalló.

El jefe de Estado, añadió que «son nueve años seguidos de incumplimientos. Esto no es un error. Es negligencia de las autoridades municipales», y compartió fotografías en la planta de tratamiento.

El cuestionamiento del gobernante se produjo un día después de que el Ministerio de Ambiente y Energía alertase sobre el mal estado del agua potable que se consume en Guayaquil (suroeste).

El ministerio, que ya denunció hace cuatro meses al Municipio de Guayaquil y a la empresa Interagua, encargada de la gestión del servicio, recordó que los niveles de metales y compuestos químicos detectados en el agua superan los límites permitidos por la normativa.

La Fiscalía General del Estado, que investiga las posibles responsabilidades penales correspondientes. EFE

sm/pddp