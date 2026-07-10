El preso político cubano Maykel Castillo fue trasladado de prisión, según una activista

Compartir

2 minutos

La Habana, 10 jul (EFE).- El rapero y disidente cubano Maykel Castillo Pérez, conocido como Osorbo, condenado a nueve años de prisión en 2021, fue trasladado este viernes a la prisión de Guanajay, en la provincia Artemisa (oeste), según informó la activista Anamely Ramos.

«Ya Maykel llamó. Lo llevaron para la prisión de máxima seguridad de Guanajay», escribió Ramos en las redes sociales.

Horas antes, Ramos había denunciado el retiro de Castillo de la prisión Kilo 8, en la provincia Pinar del Río (oeste), donde se encontraba desde enero de este año.

La activista afirmó en un primer mensaje que las autoridades «simplemente llegaron a su galera y le dijeron (a Castillo) que recogiera todas sus cosas y se lo llevaron. No sabemos adónde ni por qué. Si es un traslado de cárcel, su familia debió ser notificada oficialmente pero no pasó, como nunca pasa».

Maykel Castillo, co-fundador del movimiento San Isidro junto al artista y disidente Luis Manuel Otero Alcántara, fue arrestado el 18 de mayo de 2021 y en junio de 2022 fue condenado a nueve años de cárcel por un tribunal de La Habana acusado por los delitos de «desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó recientemente al Estado cubano por la «violación» de «derechos», entre ellos, «de protección contra la detención arbitraria, y a un proceso regular» en el caso de Castillo Pérez.

Las sentencias contra Osorbo han sido criticadas por organizaciones no gubernamentales y organismos pro derechos humanos internacionales como Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y Cubalex, entre otros. EFE

rmo/jrg