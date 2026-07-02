El primer ministro armenio confirma asistencia a los funerales de Jameneí

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Tiflis, 2 jul (EFE).- El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, confirmó hoy su asistencia a los funerales del el que fuera el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, en Irán.

“Sí, viajo mañana”, dijo el líder armenio, respondiendo a la respectiva pregunta.

Pashinián, citado por medios armenios, agregó que tiene previsto también reunirse con autoridades iraníes y planea volver a Armenia el mismo día.

Previamente, también las autoridades de Georgia confirmaron la asistencia del presidente de ese país caucásico a los funerales de Ali Jameneí.

Las relaciones con Irán son de vital importancia para Armenia, dada la ausencia de relaciones diplomáticas con otros vecinos regionales como Azerbaiyán y Turquía.EFE

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