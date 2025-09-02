El primer ministro búlgaro: «No hay por qué investigar» incidente con GPS de Von der Leyen

Sofia, 2 sep (EFE).- El primer ministro bulgaro, Rosen Zhelyazkov, restó este miércoles importancia a la supresión de la señal GPS que afectó al avión de la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, el domingo en Plovdiv (Bulgaria) y afirmó que «no hay por qué investigar» el incidente, pese a que fuentes de seguridad apuntan a un posible sabotaje de Rusia.

El jefe de Gobierno conservador declaró a la prensa que «estas interferencias no son amenazas híbridas ni cibernéticas» y las describió como «una consecuencia colateral, pero no insignificante» de la invasión rusa de Ucrania.

«Parte de los métodos de las guerras modernas incluye la llamada guerra radioelectrónica, que consiste en interferencias deliberadas en el espectro de radiofrecuencia», explicó a los periodistas en la ciudad de Burgas.

A juicio de Zhelyazkov, estas interferencias afectan a amplios territorios pero no estaban dirigidas «contra ningún objetivo de aviación».

El suceso ocurrió el domingo, cuando el avión en el que viajaba von der Leyen se aproximaba a Plovdiv, segunda mayor ciudad de Bulgaria, a unos 120 kilómetros de Sofía.

Según confirmaron fuentes de la Agencia de Control de Tráfico Aéreo (BULATSA) a EFE, «todo el sistema GPS del aeropuerto dejó de funcionar», lo que obligó al piloto a sobrevolar la zona durante una hora y aterrizar manualmente con mapas en papel. El avión tomó tierra sin incidentes.

Aunque la CE habló de una «grave interferencia rusa», el comunicado oficial del Gobierno en Sofía no mencionó a Moscú.

Fuentes de la agencia de contraespionaje DANS señalaron a EFE que se analiza un posible sabotaje, «con probabilidad más alta que un eventual fallo técnico», y advirtieron de los riesgos de este tipo de ataques.

Expertos de BULATSA recordaron que «desde febrero de 2022 se detecta un aumento significativo de casos de interferencias y, más recientemente, de suplantación de sistemas GPS», señalando de nuevo a Rusia.

Representantes marítimos en Varna confirmaron que en el mar Negro son habituales las manipulaciones de señal atribuidas a operaciones rusas contra buques de la OTAN.

Von der Leyen visitó en Bulgaria la planta estatal de armamento VMZ-Sopot, donde subrayó la cooperación con Rheinmetall para fabricar armas destinadas a Ucrania.

En su intervención la jefa del ejecutivo comunitario aseguró que «el presidente ruso, Vladímir Putin, no ha cambiado ni cambiará, es un depredador y solo se le puede contener mediante una fuerte disuasión».

La presidenta de la CE abandonó el país sin contratiempos desde el mismo aeropuerto de Plovdiv. EFE

