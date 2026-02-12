El primer ministro belga «cree» que se invitó a toda la UE a la reunión previa

(Corrige el titular y el primer párrafo para precisar las palabras de De Wever)

Bilzen (Bélgica), 12 feb (EFE).- El primer ministro belga, Bart De Wever, dijo que «cree» que todos los países de la UE, incluida España, fueron invitados a la reunión previa al retiro informal de líderes europeos en el castillo de Alden Biesen (Bélgica) que impulsaron Italia, Alemania y Bélgica, después del reproche de Madrid a Roma por el fondo de estos encuentros.

«Creo que todos fueron invitados. Algunos eligieron responder a las invitaciones, otros no. Pero no creo que España no fuera invitada», dijo De Wever a los medios a la salida del retiro de este jueves, que estuvo centrado en la competitividad económica del bloque comunitario.

Antes del encuentro, una veintena de líderes mantuvieron un encuentro en un hotel cercano al lugar de la cumbre para coordinar sus posiciones, una reunión que fue impulsada por el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el belga Bart De Wever.

A esa cita, además de sus convocantes, asistieron los líderes de Francia, Austria, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Grecia, Hungría, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía, Bulgaria, Chipre, Croacia y Eslovaquia.

«No se unieron, pero todo el mundo es libre. Normalmente, estas reuniones previas son de unos pocos países, diez países. Ahora eran 19. Un poco demasiado», sostuvo De Wever, que manifestó que no quieren «la percepción de que hay un grupo de países que quiere imponer su voluntad a otros países como España».

«Esa no es la intención», apostilló.

Fuentes del Gobierno español informaron de que se pusieron en contacto con el de Italia no para pedir que se le invitara, sino para hacerle saber que esa clase de iniciativas minan los principios básicos de la UE, y consideraron que, en lugar de acercar soluciones en el seno comunitario, las alejan.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, también trasladó este jueves a los organizadores de la reunión previa a la cumbre de los Veintisiete su descontento con esa iniciativa al considerar que puede ser contraproducente para lograr la unidad comunitaria. EFE

